Суд в Пензе отложил процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса отложил до 16 июня рассмотрение уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Наталья Яшина.
Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. По данным СК, никто из фигурантов вину не признал.
"Заседание отложено до 16 июня в связи с продлением режима повышенной готовности из-за коронавируса", - сказала собеседница агентства, пояснив, что решение суд принял по собственной инициативе.
По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "Организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "Участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "Убийство", а Павлу Яненко - "Покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 14 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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