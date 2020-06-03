Суд в Пензе отложил процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса отложил до 16 июня рассмотрение уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

"Заседание отложено до 16 июня в связи с продлением режима повышенной готовности из-за коронавируса", - сказала собеседница агентства, пояснив, что решение суд принял по собственной инициативе.

По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "Организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "Участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "Убийство", а Павлу Яненко - "Покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.