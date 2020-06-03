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2020-06-03T13:13
https://ria.ru/20200603/1572400745.html
Суд в Пензе отложил процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке
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РИА Новости

Суд в Пензе отложил процесс по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

13:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд на время режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы распространения коронавируса отложил до 16 июня рассмотрение уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Наталья Яшина.
Между жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня 2019 года, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт. По данным СК, в результате массовых беспорядков с насилием и погромами в селе пострадал 21 местный житель, из них один 34-летний мужчина впоследствии скончался в больнице. Также были повреждены несколько автомобилей. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, все они - из цыганской общины села. По данным СК, никто из фигурантов вину не признал.
"Заседание отложено до 16 июня в связи с продлением режима повышенной готовности из-за коронавируса", - сказала собеседница агентства, пояснив, что решение суд принял по собственной инициативе.
По данным облсуда, Олег Юрченко обвиняется по статье УК РФ "Организация массовых беспорядков", а остальные 27 фигурантов - по статье "Участие в массовых беспорядках", в их числе Николаю Юрченко вменяется также статья "Убийство", а Павлу Яненко - "Покушение на убийство". Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта по 14 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Один из цыганских домов в Чемодановке
14 февраля, 13:13
Власти держат под контролем социальную стабильность в Чемодановке
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Массовая драка в Пензенской областиИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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