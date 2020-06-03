В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 9-10 июня, но может состояться раньше - 4 июня.
"Пока мне нечего сказать по этому", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли понимание, пройдёт ли обсуждение ОПЕК+ на этой неделе, или на следующей, как и ранее планировалось.
На вопрос, планируются ли новые переговоры или телефонные звонки по этой теме, Песков также ответил отрицательно.
"Нет, пока ничего не анонсируем", - сказал он.
Как сообщала пресс-служба Кремля, ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.