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2020-06-03T13:11
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Встреча лидеров России и Пакистана может состояться в ходе саммита ШОС
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РИА Новости

Встреча лидеров России и Пакистана может состояться в ходе саммита ШОС

13:11 03.06.2020
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия уведомила Пакистан, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), изначально запланированный на конец июля, был отложен до осени, в ходе него ожидается встреча лидеров двух стран Имрана Хана и Владимира Путина, заявил РИА Новости посол южноазиатской страны в Москве Шафкат Али Хан.
Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.
"Мы находимся с тесном контакте с российской стороной. Мы понимаем, что изначально саммит был запланирован на июль, однако из-за ситуации с коронавирусом мероприятие было перенесено. Новая дата, я думаю, будет назначена на осень, она будет сообщена нам в должное время", - сказал пакистанский дипломат.
Он добавил, что во время проведения саммита, "разумеется, состоится встреча" между лидерами двух стран.
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Говоря о текущих контактах на высшем уровне между Россией и Пакистаном, Хан отметил, что для обоих лидеров в случае необходимости "не станет проблемой в кратчайшие сроки провести телефонный разговор". Посол Пакистана также выразил надежду, что предстоящий саммит ШОС увенчается успехом.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
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РоссияИмран ХанШОСВладимир ПутинПакистан
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