Встреча лидеров России и Пакистана может состояться в ходе саммита ШОС

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия уведомила Россия уведомила Пакистан , что саммит Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ), изначально запланированный на конец июля, был отложен до осени, в ходе него ожидается встреча лидеров двух стран Имрана Хана Владимира Путина , заявил РИА Новости посол южноазиатской страны в Москве Шафкат Али Хан.

Саммиты БРИКС и ШОС были запланированы на 21-23 июля, однако на фоне пандемии было принято решение о переносе мероприятий на осень.

"Мы находимся с тесном контакте с российской стороной. Мы понимаем, что изначально саммит был запланирован на июль, однако из-за ситуации с коронавирусом мероприятие было перенесено. Новая дата, я думаю, будет назначена на осень, она будет сообщена нам в должное время", - сказал пакистанский дипломат.

Он добавил, что во время проведения саммита, "разумеется, состоится встреча" между лидерами двух стран.

Говоря о текущих контактах на высшем уровне между Россией и Пакистаном, Хан отметил, что для обоих лидеров в случае необходимости "не станет проблемой в кратчайшие сроки провести телефонный разговор". Посол Пакистана также выразил надежду, что предстоящий саммит ШОС увенчается успехом.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.