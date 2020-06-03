"Трансмашхолдинг" защитит пассажиров от вирусов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) обсуждает с заказчиками новые решения, которые обеспечат дополнительную биологическую безопасность пассажиров во время поездок в рельсовом транспорте, сообщает дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям компании.

Такие новинки при наличии соответствующего заказа могут появиться в пассажирских вагонах дальнего следования. Например, производитель рассматривает возможность установки в вагонах бесконтактных дозаторов с дезинфицирующими средствами в пассажирских салонах и туалетных комнатах, использование аппаратов для надевания бахил, персональные шторки для спальных мест.

Среди предложений ТМХ есть возможность интеграции мощных систем ультрафиолетовой обработки вагонов. Они могут включаться в вагонах во время отстоя поезда, а в туалетных комнатах даже во время движения, после каждого посещения.

В нынешней ситуации пандемии коронавируса многие компании, продолжающие работу, ежедневно измеряют температуру сотрудников. ТМХ же предлагает рассмотреть возможность устанавливать в пассажирских вагонах поездов систему озонирования воздуха – она уничтожает большинство бактерий и вирусов и удаляет неприятные запахи, при этом не повреждая салон поезда, отмечает производитель.

Кроме того, ТМХ предложил способ снижения риска передачи инфекции от человека к человеку контактным путем: в этом помогут специальные персональные одноразовые и многоразовые поручни. Продавать их можно будет через вендинговые автоматы на платформах, в вагонах, считают в холдинге.

Все эти новшества ТМХ готов внедрять при соответствующем запросе от компаний-перевозчиков. Но уже сейчас компания устанавливает в своих подвижных составах установки обеззараживания воздуха на базе ультрафиолетовых ламп, аналогичных тем, что применяются для обеззараживания помещений в системе здравоохранения. Они полностью убивают микробы и вирусы – это подтверждают тесты Роспотребнадзора. Кстати, холдинг уже более десяти лет устанавливает и интегрирует технологические решения для профилактики распространения вирусных заболеваний в поездах.

"Я абсолютно уверен в том, что все системы обеспечения биологической безопасности в вагонах любого следования будут актуальны в будущем. Даже, когда пройдет эпидемия, то сама мысль о том, что в поездах едет много людей и кто-то из них может быть болен – может вызывать тревогу у пассажиров. Скорее всего, никуда не денется и угроза грязных рук, так как она всегда существовала - в дороге у человека сплошь и рядом грязные руки. И, если на эту тему будет какое-то "меню" оборудования, то это будет, скорее всего, востребовано. И вообще, очень приятно, что одна из наших головных компаний в области транспортного машиностроения так реагирует на самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается сейчас человечество", - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Как отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, "Трансмашхолдинг" находится в постоянном диалоге со своими крупнейшими клиентами по вопросу совершенствования выпускаемой продукции, как в части повышения эффективности эксплуатации транспортной техники и комфорта, так и безопасности пассажиров, в том числе, в части предотвращения распространения инфекций на транспорте. "Возможность применения и эффективность таких решений оценивается, исходя из условий перевозок, но, безусловно, такие разработки способны дать синергетический эффект вместе с теми мерами защиты пассажиров от различных заболеваний, которые сегодня предпринимаются на транспорте", - сказал он.

Например, сегодня РЖД для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации реализует целый комплекс мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят дезинфекцию, а в пути следования вагоны не реже четырех раз в сутки убирают с применением специальных обеззараживающих средств. Не менее двух раз в сутки проводники меряют температуру у всех пассажиров бесконтактным термометром. Также регулярно убирают все помещения с применением дезинфицирующих моющих средств, а зоны и предметы интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и окна билетных касс), дезинфицируют не реже одного раза в два часа. В наиболее доступных для пассажиров точках – рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания – установлены бесконтактные диспенсеры со специальными кожными антисептическими средствами. Чтобы избежать соприкосновения с контактными поверхностями, на пунктах досмотра предусмотрены одноразовые пакеты.

Многие разработки ТМХ в части обеспечения биологической безопасности пассажиров поездов как дальнего следования, так и для городских и пригородных перевозок, уже положительно зарекомендовали себя. Например, в поездах "Иволга", которые курсируют по Московским центральным диаметрам, используются установки обеззараживания воздуха. Они работают и на маршрутах, и во время стоянок составов в депо: по две установки в каждом из вагонов и одна, меньшего размера, - в кабине машиниста. Такие новшества особенно важны для городских поездов, ведь одна из главных особенностей городских агломераций – плотный пассажиропоток. Это создает риски не только с точки зрения распространения коронавирусной инфекции, но и в "традиционные" сезоны гриппа и простуд. Аналогичные системы обеззараживания воздуха ТМХ устанавливает на весь выпускаемый пассажирский подвижной состав.