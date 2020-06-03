ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко

"На сегодняшний день Фонд социального страхования осуществляет все согласно постановлению правительства, в сроки, и общее количество выплат составило сегодня более 2 253 человек, 155 миллионов рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.