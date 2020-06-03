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2020-06-03T13:09
https://ria.ru/20200603/1572400407.html
ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко

13:09 03.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Фонд социального страхования осуществляет страховые выплаты медикам в срок, их уже получили более 2,2 тысячи человек, в общей сложности выплачено 155 миллионов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день Фонд социального страхования осуществляет все согласно постановлению правительства, в сроки, и общее количество выплат составило сегодня более 2 253 человек, 155 миллионов рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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