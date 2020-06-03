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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:09
https://ria.ru/20200603/1572400377.html
В Брянской области рассказали о ходе выплат медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Брянской области рассказали о ходе выплат медикам

13:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Брянской области за работу с больными коронавирусом выплатили более 185 миллионов рублей за два месяца, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, на борьбу с коронавирусом из федерального бюджету региону было выделено 745 миллионов рублей, еще 938 миллионов рублей на соответствующие цели были выделены из регионального бюджета. Эти средств, отметил губернатор, были направлены, в частности, на закупку лекарств, аппаратов ИВЛ, на дополнительные выплаты медикам.
"По итогам за апрель и май из областного бюджета выплачено медработникам более 185 миллионов рублей", - сказал Богомаз в ходе онлайн-совещания с участием глав субъектов РФ – секретарей реготделений партии "Единая Россия" по мерам поддержки экономики регионов в рамках реализации Общенационального плана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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