В Брянской области рассказали о ходе выплат медикам

По его словам, на борьбу с коронавирусом из федерального бюджету региону было выделено 745 миллионов рублей, еще 938 миллионов рублей на соответствующие цели были выделены из регионального бюджета. Эти средств, отметил губернатор, были направлены, в частности, на закупку лекарств, аппаратов ИВЛ, на дополнительные выплаты медикам.