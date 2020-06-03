В Брянской области рассказали о ходе выплат медикам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Брянской области за работу с больными коронавирусом выплатили более 185 миллионов рублей за два месяца, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, на борьбу с коронавирусом из федерального бюджету региону было выделено 745 миллионов рублей, еще 938 миллионов рублей на соответствующие цели были выделены из регионального бюджета. Эти средств, отметил губернатор, были направлены, в частности, на закупку лекарств, аппаратов ИВЛ, на дополнительные выплаты медикам.
"По итогам за апрель и май из областного бюджета выплачено медработникам более 185 миллионов рублей", - сказал Богомаз в ходе онлайн-совещания с участием глав субъектов РФ – секретарей реготделений партии "Единая Россия" по мерам поддержки экономики регионов в рамках реализации Общенационального плана.
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