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2020-06-03T13:09
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Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики не планируют
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РИА Новости

Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики не планируют

13:08 03.06.2020 (обновлено: 13:09 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики РФ не планируется, это системный экспертный документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что план по восстановлению экономики утвердится через две недели.
"Никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, который сейчас взят за основу, ...сейчас это системный документ, и его предстоит доработать уже по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется", - сообщил Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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