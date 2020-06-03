Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики не планируют

"Никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, который сейчас взят за основу, ...сейчас это системный документ, и его предстоит доработать уже по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется", - сообщил Песков журналистам.