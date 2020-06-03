Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики не планируют

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики РФ не планируется, это системный экспертный документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что план по восстановлению экономики утвердится через две недели.
"Никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, который сейчас взят за основу, ...сейчас это системный документ, и его предстоит доработать уже по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется", - сообщил Песков журналистам.