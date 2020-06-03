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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T13:13
https://ria.ru/20200603/1572400194.html
Песков прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403725_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3c375780b9a3b7c8766d81914570a1ee.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции

13:08 03.06.2020 (обновлено: 13:13 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет.
"Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему было принято решение провести голосование по поправкам, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции
Вчера, 11:07Голосование по поправкам в Конституцию
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Песков добавил, что до дня голосования, как подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, предстоит пережить еще два инкубационных периода и, по прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка к тому времени будет существенно лучше, чем сейчас.
"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", - добавил он.
Песков отметил, что важны все вносимые поправки - и те, что предложены общественностью, и те, что предложены политиками, рабочей группой и простыми гражданами. "Каждая из поправок сама по себе важна. И не менее важны все поправки в совокупности", - заключил он.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Думаю, мой голос не понравится песковым и прочим организатором...
3 июня, 13:56
ppet.g6
2410001
Власть, а вы спросили народ насколько ему сейчас нужны эти ваши поправки, или скажите честно что дело не в поправках , а в том чтобы обнулить сроки, вот главная цель. А на конституцию вы чихали если честно и до поправок и после. Голосование по поправкам должно быть отменено, народу спешить некуда, уже и так приехали "дальше некуда". Вируса не будет и конституцию поправлять будем... 
3 июня, 14:20
Юрий Баженов
2100001
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