Песков прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет.
"Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему было принято решение провести голосование по поправкам, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса.
Песков добавил, что до дня голосования, как подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, предстоит пережить еще два инкубационных периода и, по прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка к тому времени будет существенно лучше, чем сейчас.
"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", - добавил он.
Песков отметил, что важны все вносимые поправки - и те, что предложены общественностью, и те, что предложены политиками, рабочей группой и простыми гражданами. "Каждая из поправок сама по себе важна. И не менее важны все поправки в совокупности", - заключил он.
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