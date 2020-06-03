Песков прокомментировал решение о проведении голосования по Конституции

"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", - добавил он.

Песков отметил, что важны все вносимые поправки - и те, что предложены общественностью, и те, что предложены политиками, рабочей группой и простыми гражданами. "Каждая из поправок сама по себе важна. И не менее важны все поправки в совокупности", - заключил он.