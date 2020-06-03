Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:05
https://ria.ru/20200603/1572399880.html
Мишустин поручил обеспечить развитие санитарно-эпидемиологической службы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572293379_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_5070ed1ed7ad740a77e7e7e6da15dfa2.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил обеспечить развитие санитарно-эпидемиологической службы

13:05 03.06.2020
199
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы должно лечь в основу безопасности РФ, ситуация с COVID показала ее значимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все это еще раз показало значимость санитарно-эпидемиологической службы, ее дальнейшее развитие должно лечь в систему биологической безопасности нашей страны", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин подчеркнул, что необходимо укрепить это направление кадрами и технической базой, усилить научную составляющую и еще больше повысить эффективность службы, чтобы она была готова оперативно и четко ответить на вызовы любой сложности в будущем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин попросил доработать проект плана восстановления экономики
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий
Вице-премьер Юрий Борисов
Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса, заявил Борисов
Врачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Мишустин распорядился перевести часть коек в больницах в плановый режим
Москва во время режима самоизоляции жителей
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции подъездов
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске
Москва
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею создания центра геномных исследований в Югре
Тест на коронавирус
В Брянской области планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко
Вадим Живулин
Вадим Живулин ушел с поста замглавы Минэкономразвития
Медицинский работни
Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость адресных мер поддержки легкой промышленности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния