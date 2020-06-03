Мишустин поручил обеспечить развитие санитарно-эпидемиологической службы

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы должно лечь в основу безопасности РФ, ситуация с COVID показала ее значимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все это еще раз показало значимость санитарно-эпидемиологической службы, ее дальнейшее развитие должно лечь в систему биологической безопасности нашей страны", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин подчеркнул, что необходимо укрепить это направление кадрами и технической базой, усилить научную составляющую и еще больше повысить эффективность службы, чтобы она была готова оперативно и четко ответить на вызовы любой сложности в будущем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.