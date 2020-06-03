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2020-06-03T13:12
https://ria.ru/20200603/1572399860.html
Россия не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил Песков
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РИА Новости

Россия не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил Песков

13:05 03.06.2020 (обновлено: 13:12 03.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
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"Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях - и на экспертном, и на высшем. В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия", - сказал Песков.
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