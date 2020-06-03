Путин проведет встречу с главой Югры

"Президент продолжает работать с регионами. Сегодня у него будет видеоконференция с Натальей Комаровой, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Повестка дня традиционная, как обычно это бывает в ходе общения президента с главами регионов", - сообщил Песков журналистам.