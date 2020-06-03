Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой

Как отмечает агентство, Розова поблагодарила коллег и заявила, что "здравый смысл наконец-то возобладал в Сейме". "Я действительно хочу верить, что мои коллеги справа, наконец, прекратят эту охоту на ведьм или, по крайней мере, сделают перерыв. Мы все видим, что в Литве много вопросов и проблем, и сегодняшние события не являются исключением… Так что, если мы пойдем по этому пути, все наши избиратели будут благодарны и вам, и нам", – приводит Sputnik слова депутата.