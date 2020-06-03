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2020-06-03T13:02
https://ria.ru/20200603/1572399465.html
Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой
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РИА Новости

Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой

13:02 03.06.2020
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© Flickr / David HoltСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
© Flickr / David Holt
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 3 июн - РИА Новости. Сейм Литвы не поддержал процедуру импичмента в отношении депутата, члена фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, инициированную из-за ее контактов с дипломатами РФ, передает Sputnik Литва.
Ранее парламентский комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) выяснил, что у Розовой нет доступа к работе с секретной информацией. Также КНБО стало известно, что в январе 2018 года спикер парламента Викторас Пранцкетис получил от департамента госбезопасности (ДГБ) незасекреченное письмо с информацией о том, почему Розовой было отказано в доступе к важным данным. Розова подтвердила, что ей было отказано в доступе из-за ошибки, так как она не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами. Позже Сейм Литвы поддержал проведение расследования деятельности Розовой и ее контактов с российскими дипломатами, а также действий политиков, получивших информацию об этом. Представители оппозиции Сейма решили инициировать процедуру импичмента депутату парламента.
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"За начало процесса импичмента проголосовал 41 парламентарий, против высказались 62 депутата. Таким образом, вопрос был отклонен", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, Розова поблагодарила коллег и заявила, что "здравый смысл наконец-то возобладал в Сейме". "Я действительно хочу верить, что мои коллеги справа, наконец, прекратят эту охоту на ведьм или, по крайней мере, сделают перерыв. Мы все видим, что в Литве много вопросов и проблем, и сегодняшние события не являются исключением… Так что, если мы пойдем по этому пути, все наши избиратели будут благодарны и вам, и нам", – приводит Sputnik слова депутата.
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Викторас ПранцкетисЛитваВ мире
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