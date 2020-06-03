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Культура
2020-06-03T18:40
https://ria.ru/20200603/1572399439.html
Участник группы Abba сменит Жана-Мишеля Жара на посту главы CISAC
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РИА Новости

Участник группы Abba сменит Жана-Мишеля Жара на посту главы CISAC

18:40 03.06.2020
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© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand, Valery HacheБьорн Ульвеус и Жан-Мишель Жар
Бьорн Ульвеус и Жан-Мишель Жар
© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand, Valery Hache
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Шведский певец, композитор и участник группы Abba Бьорн Ульвеус сменит Жана-Мишеля Жара на посту главы Международной организации авторов и композиторов (CISAC), сообщает Figaro.
Когда 75-летний Ульвеус предложил свою кандидатуру на место руководителя CISAC, объединяющей более 230 компаний по защите авторских прав из 120 стран, он получил единогласное одобрение более четырех миллионов ее членов.
"Бьорн Ульвеус будет помогать CISAC гарантировать авторам защиту их прав, увеличение отчислений, введение более эффективных схем взаимодействия с кинематографом и улучшение их позиций во всех видах визуального искусства, театре и литературе", — говорится в официальном заявлении организации.
Участнику группы Abba будут помогать четыре вице-президента, и в том числе лауреат премии "Оскар" кинорежиссер Марсело Пиньейро из Аргентины.
Бьорн Ульвеус — один из самых значимых композиторов в современной Европе. Помимо хитов группы Abba ("Waterloo", "The winner takes it all", "Fernando", "Take a chance on me..."), он написал музыку для многих мюзиклов, включая Mamma Mia, Chess и других. Он также успешный предприниматель и создатель музея группы Abba в Стокгольме.
CISAC была создана в 1926 году во Франции. Организация собирает 9,6 миллиардов евро авторских отчислений в год.
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