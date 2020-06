Участник группы Abba сменит Жана-Мишеля Жара на посту главы CISAC

Бьорн Ульвеус — один из самых значимых композиторов в современной Европе. Помимо хитов группы Abba ("Waterloo", "The winner takes it all", "Fernando", "Take a chance on me..."), он написал музыку для многих мюзиклов, включая Mamma Mia, Chess и других. Он также успешный предприниматель и создатель музея группы Abba в Стокгольме.