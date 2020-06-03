Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-03T14:08
https://ria.ru/20200603/1572399424.html
В Таиланде хотят организовать бесплатные турпоездки для медиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/61/1559096107_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_5ab7b535ff5ebf607084de650fd74f64.jpg
РИА Новости

В Таиланде хотят организовать бесплатные турпоездки для медиков

14:08 03.06.2020
606
© РИА Новости / Александр АндреевПляж в провинции Краби, Таиланд
Пляж в провинции Краби, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Министерство финансов Таиланда согласовало план по запуску масштабного продвижения внутреннего туризма, в котором предусмотрены бесплатные туры для медработников, сообщает Bangkok Post.
Планируется предоставить ваучеры на сумму 2000-3000 бат (4,3-6,5 тысячи рублей) четырем миллионам человек и организовать бесплатные поездки для 1,2 миллиона медицинских работников.
Кампания направлена на стимулирование экономики и возрождение отрасли путешествий, заявил министр туризма и спорта Фифат Ратчакитпракарн.
По его словам, в рамках этой акции каждому из четырех регионов страны будет выделено по одному миллиону ваучеров. Они будут предоставлены в период с июля по октябрь.
Местным туристам необходимо зарегистрироваться в специальной программе с помощью приложения, чтобы приобрести ваучеры на проживание в отеле. А потом правительство через электронный кошелек предоставит скидки, которые можно использовать на номера в отелях, рестораны, спа-салоны или сувениры.
Кроме того, более, чем миллиону тайских медицинских работников планируют предложить совершить бесплатные поездки продолжительностью до трех дней с использованием местных туроператоров.
По словам Ютасака, общий бюджет программы сейчас составляет около 8-12 миллиардов бат, но он может увеличиться.
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
2 июня, 08:00Туризм
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
101002
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Открытие магазина М.Видео после карантина
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
Откровения отшельницы, которая провела в тайге 20 лет
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
"Пострашнее Хиросимы": где США снова хотят взрывать ядерные бомбы
Берлин
Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о "магии россиян"
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей
Российские рубли
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский в районе Земли Александра I во время плавания к антарктической станции Беллинсгаузен
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния