В Таиланде хотят организовать бесплатные турпоездки для медиков

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Министерство финансов Таиланда согласовало план по запуску масштабного продвижения внутреннего туризма, в котором предусмотрены бесплатные туры для медработников, Министерство финансов Таиланда согласовало план по запуску масштабного продвижения внутреннего туризма, в котором предусмотрены бесплатные туры для медработников, сообщает Bangkok Post.

Планируется предоставить ваучеры на сумму 2000-3000 бат (4,3-6,5 тысячи рублей) четырем миллионам человек и организовать бесплатные поездки для 1,2 миллиона медицинских работников.

Кампания направлена на стимулирование экономики и возрождение отрасли путешествий, заявил министр туризма и спорта Фифат Ратчакитпракарн.

По его словам, в рамках этой акции каждому из четырех регионов страны будет выделено по одному миллиону ваучеров. Они будут предоставлены в период с июля по октябрь.

Местным туристам необходимо зарегистрироваться в специальной программе с помощью приложения, чтобы приобрести ваучеры на проживание в отеле. А потом правительство через электронный кошелек предоставит скидки, которые можно использовать на номера в отелях, рестораны, спа-салоны или сувениры.

Кроме того, более, чем миллиону тайских медицинских работников планируют предложить совершить бесплатные поездки продолжительностью до трех дней с использованием местных туроператоров.