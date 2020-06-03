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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:00
https://ria.ru/20200603/1572399377.html
В Брянской области планируют смягчить ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Брянской области планируют смягчить ограничения по коронавирусу

13:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Брянской области планируют к концу недели выйти на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил глава региона Александр Богомаз на онлайн-совещании "Единой России" с участием глав субъектов РФ – секретарей реготделений партии по мерам поддержки экономики регионов в рамках реализации общенационального плана.
"Сегодня мы понемногу мы начинаем запускать предприятия, сегодня уже у нас работают парикмахерские, мелкие мастерские по ремонту обуви, одежды. Мы думаем, по прогнозам нашего главного санитарного врача в ближайшее время, к концу этой недели, мы выйдем на первый этап снятия ограничений", - сказал Богомаз.
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По словам главы Брянской области, на начало марта в регионе было зарегистрировано около 4,5 тысячи безработных.
"На сегодня их зарегистрировано уже 18 тысяч 502 человека. То есть рост составил 4,1 раза. Но если мы посмотрим более внимательно, то 54% — это 9 тысяч 982 человека встали в последнее время и которые раньше нигде не работали или находились в серых зонах. Именно эту категорию будет необходимо проанализировать в ближайшее время работникам сферы труда и занятости, чтобы вывести из тени работодателей, которые применяют так называемые серые схемы оплаты труда", — сказал Богомаз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БогомазКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияБрянская областьОбщество
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