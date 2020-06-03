В Брянской области планируют смягчить ограничения по коронавирусу

"Сегодня мы понемногу мы начинаем запускать предприятия, сегодня уже у нас работают парикмахерские, мелкие мастерские по ремонту обуви, одежды. Мы думаем, по прогнозам нашего главного санитарного врача в ближайшее время, к концу этой недели, мы выйдем на первый этап снятия ограничений", - сказал Богомаз.

"На сегодня их зарегистрировано уже 18 тысяч 502 человека. То есть рост составил 4,1 раза. Но если мы посмотрим более внимательно, то 54% — это 9 тысяч 982 человека встали в последнее время и которые раньше нигде не работали или находились в серых зонах. Именно эту категорию будет необходимо проанализировать в ближайшее время работникам сферы труда и занятости, чтобы вывести из тени работодателей, которые применяют так называемые серые схемы оплаты труда", — сказал Богомаз.