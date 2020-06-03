Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T12:58
https://ria.ru/20200603/1572399273.html
Зеленский создал Совет по вопросам высшего образования
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1036x0_80_0_0_400a983e1ce1f435b9ddcc1ee2a3dc33.jpg
РИА Новости

Зеленский создал Совет по вопросам высшего образования

12:58 03.06.2020
128
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам развития высшего образования в стране, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.
"Образовать Совет по вопросам развития высшего образования на Украине как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в тексте указа. Отмечается, что совет создан с целью "совершенствования качества и содержания высшего образования на Украине как фундаментальной основы для развития государства, подготовки конкурентоспособного человеческого капитала".
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
23 марта 2019, 19:08
Климкин рассказал об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР
Президент поручил правительству разработать при участии Национального института стратегических исследований, Национальной академии наук Украины и утвердить с 1 ноября стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы, определив основные цели и приоритеты с учетом глобальных тенденций мировой экономики. Кабмин должен утвердить до 1 декабря госпрограммы развития научно-исследовательской инфраструктуры на Украине и восстановления и развития сети общежитий для студентов вузов.
В указе подчеркивается необходимость разработки и утверждения до 1 сентября правительством плана мероприятий по популяризации естественных наук и математики. Также глава государства поручил кабмину разработать и утвердить до 1 сентября план мероприятий по популяризации высшего образования на Украине для иностранных студентов.
"Руководителю офиса президента Украины подать в двухнедельный срок проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования на Украине и предложения по его персональному составу", - отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его опубликования. При этом с марта на Украине нет министра образования, как ранее заявлял Зеленский, в стране кадровый голод.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
2 сентября 2019, 10:28
Министра образования Украины высмеяли за неграмотность
0120010
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Города мира. Киев
На Украине заблокировали счета общественной телерадиокомпании
Здание посольства США в Минске
Прибытие посла США в Белоруссию ожидается летом
Дмитрий Песков
Россия не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали основы политики в области ядерного сдерживания
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев отказаться от нелегальных товаров
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом
Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17
Пакистан нацелен наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией
Акция Выбор Донбасса в Донецке
В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного
Запорожская АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады заявил о новых коррупционных схемах украинских политиков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
Логотип G7
Правительство Германии оценило возможность расширения G7 за счет России
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой
Михаил Саакашвили
Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния