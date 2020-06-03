Зеленский создал Совет по вопросам высшего образования

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам развития высшего образования в стране, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

"Образовать Совет по вопросам развития высшего образования на Украине как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в тексте указа. Отмечается, что совет создан с целью "совершенствования качества и содержания высшего образования на Украине как фундаментальной основы для развития государства, подготовки конкурентоспособного человеческого капитала".

Президент поручил правительству разработать при участии Национального института стратегических исследований, Национальной академии наук Украины и утвердить с 1 ноября стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы, определив основные цели и приоритеты с учетом глобальных тенденций мировой экономики. Кабмин должен утвердить до 1 декабря госпрограммы развития научно-исследовательской инфраструктуры на Украине и восстановления и развития сети общежитий для студентов вузов.

В указе подчеркивается необходимость разработки и утверждения до 1 сентября правительством плана мероприятий по популяризации естественных наук и математики. Также глава государства поручил кабмину разработать и утвердить до 1 сентября план мероприятий по популяризации высшего образования на Украине для иностранных студентов.

"Руководителю офиса президента Украины подать в двухнедельный срок проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования на Украине и предложения по его персональному составу", - отмечается в указе.