Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия правильно сделала, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 смогла "выкрутиться" и не остановила производство, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в среду провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства республики.
"Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", - считает Лукашенко.
По его словам, в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую, надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы "выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
В Белоруссии, по последним данным, выявлено 44255 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 243 человека. Республика на фоне COVID-19 не вводила карантинных мер, не останавливала работу предприятий, однако усилила контроль за прибывающими в страну всеми видами транспорта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.