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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:30
https://ria.ru/20200603/1572399188.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19

12:57 03.06.2020 (обновлено: 15:30 03.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Белоруссия правильно сделала, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 смогла "выкрутиться" и не остановила производство, заявил в среду белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в среду провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства республики.
"Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", - считает Лукашенко.
По его словам, в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую, надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы "выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса".
Александр Лукашенко
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
В Белоруссии, по последним данным, выявлено 44255 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 243 человека. Республика на фоне COVID-19 не вводила карантинных мер, не останавливала работу предприятий, однако усилила контроль за прибывающими в страну всеми видами транспорта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пандемии нет,правильно поступил.Вся эта история с коронавирусом затеяна западными кукловодами .У них свои политические и финансовые цели.Не прогнулись и этим показали свою независимость.
3 июня, 17:40
Марина Матвеева
8000012
Ещё не вечер. И ,думаю, попустительство в данной очень опасной ситуации неуместно. Людей надо беречь.
3 июня, 13:27
lyuda.terenteva.55
600006
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