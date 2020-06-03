Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19

"Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", - считает Лукашенко.