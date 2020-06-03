В Самарской области умер пациент с коронавирусом

САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Женщина с Женщина с коронавирусом в возрасте 43 лет скончалась в Самарской области , у нее не было сопутствующих заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 178 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Скончалась женщина 43 лет. У нее было тяжелое течение болезни, сопутствующих заболеваний не было", - сказала представитель пресс-службы.

В Самарской области за сутки также подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 30 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 12 человек заразились от ранее заболевших, еще у четверых коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в Самарской области выявлено 2770 случаев коронавируса, 1138 человек выздоровели, 23 скончались.