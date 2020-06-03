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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:55
https://ria.ru/20200603/1572398983.html
В Самарской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области умер пациент с коронавирусом

12:55 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Женщина с коронавирусом в возрасте 43 лет скончалась в Самарской области, у нее не было сопутствующих заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 178 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Скончалась женщина 43 лет. У нее было тяжелое течение болезни, сопутствующих заболеваний не было", - сказала представитель пресс-службы.
В Самарской области за сутки также подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 30 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 12 человек заразились от ранее заболевших, еще у четверых коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих клинических проявлений.
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Всего в Самарской области выявлено 2770 случаев коронавируса, 1138 человек выздоровели, 23 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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