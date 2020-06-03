В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 160 тысяч

ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Иране превысило 160 тысяч, из них более 8 тысяч со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Накануне впервые за более чем два месяца было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. Последний раз такое было 31 марта.

"В стране всего 160 696 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 3134 новых случая. Хорошая новость – выздоровели 125 206 человек", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 70 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8012.

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186).