Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:53
https://ria.ru/20200603/1572398821.html
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 160 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/148700/87/1487008748_0:308:6016:3692_1036x0_80_0_0_dc13266bf51cac54fb42a2393e3e2697.jpg
РИА Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 160 тысяч

12:53 03.06.2020
242
© Fotolia / Emanuele MazzoniТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 160 тысяч, из них более 8 тысяч со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
Накануне впервые за более чем два месяца было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. Последний раз такое было 31 марта.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В стране всего 160 696 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось выявить 3134 новых случая. Хорошая новость – выздоровели 125 206 человек", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 70 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8012.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом (максимум был в конце марта - 3186).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
002000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
Рекомендуем
Тегеран
В Иране выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Тегеран
В Иране зафиксировали очередной скачок числа заразившихся коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Лидер Ирана сравнил обращение полиции с Флойдом с поведением США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек
Нью-Йорк
В США выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Медицинский работник
В России за сутки умерли 178 человек с COVID-19
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
Ситуация в Стамбуле в связи с коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 867
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МИД Ирана опроверг обмен освобожденного в США ученого на американца
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 893
Завалы оставленные штормом Нэйт в департаменте Валье в Гондурасе. 6 октября 2017
СМИ: число жертв шторма Аманда в Латинской Америке возросло до 26
Медицинские работники
В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 45 116
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ираке выявили 781 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Медицинский работник
В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния