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Мишустин попросил доработать проект плана восстановления экономики
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РИА Новости

Мишустин попросил доработать проект плана восстановления экономики

12:49 03.06.2020 (обновлено: 13:07 03.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики.
"Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет дополнительно прорабатываться, в том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время. Правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом", - сказал он на заседании координационного совета по коронавирусу.
"Согласно поручению президента, нам предстоит доработать проект плана, прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - добавил премьер.
Мишустин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные коронавирусом.
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