Мишустин попросил доработать проект плана восстановления экономики

"Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет дополнительно прорабатываться, в том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время. Правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом", - сказал он на заседании координационного совета по коронавирусу.