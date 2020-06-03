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2020-06-03T12:46
https://ria.ru/20200603/1572398149.html
Полиция арестовала обвиняемую в убийстве супругу экс-премьера Лесото
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РИА Новости

Полиция арестовала обвиняемую в убийстве супругу экс-премьера Лесото

12:46 03.06.2020
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© РИА Новости / ДубровскийНа улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото
На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото
© РИА Новости / Дубровский
На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полиция арестовала супругу экс-премьера Лесото Томаса Табане, которая обвиняется в убийстве его бывшей жены, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы.
Бывшая жена премьера - Липолело Табане - была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году на фоне "напряженного" бракоразводного процесса. В январе этого года полиция потребовала от нынешней жены премьера - Мэсайя Табане - явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.
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В конце мая апелляционный суд Лесото отозвал решение о залоге для супруги экс-премьера королевства и вынес постановление о ее повторном аресте.
По данным агентства, арест был произведен в среду. Дальнейшие подробности не сообщаются.
В феврале 2020 года 80-летний Табане заявил, что уйдет с поста премьера к концу июля. Полиция подозревает его в причастности к совершенному в 2017 году убийству его бывшей жены. В мае премьер-министр южноафриканского королевства официально объявил об уходе в отставку.
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Томас ТабанеЛесотоВ мире
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