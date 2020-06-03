Полиция арестовала обвиняемую в убийстве супругу экс-премьера Лесото

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полиция арестовала супругу экс-премьера Полиция арестовала супругу экс-премьера Лесото Томаса Табане , которая обвиняется в убийстве его бывшей жены, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывшая жена премьера - Липолело Табане - была застрелена в городе Масеру рядом со своим домом в 2017 году на фоне "напряженного" бракоразводного процесса. В январе этого года полиция потребовала от нынешней жены премьера - Мэсайя Табане - явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции. Ей предъявили обвинения в убийстве бывшей жены премьера и отпустили под залог.

В конце мая апелляционный суд Лесото отозвал решение о залоге для супруги экс-премьера королевства и вынес постановление о ее повторном аресте.

По данным агентства, арест был произведен в среду. Дальнейшие подробности не сообщаются.