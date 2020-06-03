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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:44
https://ria.ru/20200603/1572397994.html
Ученые рассказали о восприимчивости животных к разным видам коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о восприимчивости животных к разным видам коронавируса

12:44 03.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представители семейства коронавирусов широко распространены в популяциях диких и сельскохозяйственных животных, поэтому поводом для обращения к ветеринару является любое изменение клинического состояния животного, говорится в материалах, предоставленных пресс-службой Россельхознадзора.
"Существует четыре рода семейства коронавирусов (альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы), вызывающие различные заболевания у разных видов животных, преимущественно теплокровных, включая человека и птиц", - говорится в материалах, подготовленных подведомственными службе ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов".
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
В частности, новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию, известную как COVID-19, относится к бета-коронавирусам. Недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой, но в настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных исследований животных на COVID-19, указывают ученые.
Тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, но в первую очередь основанием может стать тесный контакт животного с инфицированным человеком. Больному животному назначается противовирусное и симптоматическое лечение до выздоровления, главным мероприятием при лечении является изоляция по месту содержания и недопущение контактов с другими людьми и животными, говорится в материалах.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Чтобы уберечь домашнее животное от заражения, надо исключить тесные контакты с ним человека в очагах инфекции, при болезни владельца - передать обязанности по уходу другим членам семьи, а также соблюдать общие правила личной гигиены. В качестве общих мер безопасности для сельхозживотных ученые рекомендуют наладить работу дезинфекционных барьеров, исключить тесные контакты человека с животными и между животными на животноводческих объектах и осуществлять допуск к работе только здорового персонала.
Такие же строгие гигиенические правила рекомендуется поддерживать на зверофермах, в цирках, зоопарках и дельфинариях, в питомниках по разведению породистых животных и приютах для безнадзорных животных.
Эксперты напоминают, что согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки), а распространение заболевания происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВОЗНидерландыОбщество
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