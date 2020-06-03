Ученые рассказали о восприимчивости животных к разным видам коронавируса

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представители семейства Представители семейства коронавирусов широко распространены в популяциях диких и сельскохозяйственных животных, поэтому поводом для обращения к ветеринару является любое изменение клинического состояния животного, говорится в материалах, предоставленных пресс-службой Россельхознадзора

"Существует четыре рода семейства коронавирусов (альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы), вызывающие различные заболевания у разных видов животных, преимущественно теплокровных, включая человека и птиц", - говорится в материалах, подготовленных подведомственными службе ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов".

В частности, новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию, известную как COVID-19, относится к бета-коронавирусам. Недавние исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой, но в настоящий момент нет необходимости для проведения поголовных исследований животных на COVID-19, указывают ученые.

Тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, но в первую очередь основанием может стать тесный контакт животного с инфицированным человеком. Больному животному назначается противовирусное и симптоматическое лечение до выздоровления, главным мероприятием при лечении является изоляция по месту содержания и недопущение контактов с другими людьми и животными, говорится в материалах.

Чтобы уберечь домашнее животное от заражения, надо исключить тесные контакты с ним человека в очагах инфекции, при болезни владельца - передать обязанности по уходу другим членам семьи, а также соблюдать общие правила личной гигиены. В качестве общих мер безопасности для сельхозживотных ученые рекомендуют наладить работу дезинфекционных барьеров, исключить тесные контакты человека с животными и между животными на животноводческих объектах и осуществлять допуск к работе только здорового персонала.

Такие же строгие гигиенические правила рекомендуется поддерживать на зверофермах, в цирках, зоопарках и дельфинариях, в питомниках по разведению породистых животных и приютах для безнадзорных животных.

Эксперты напоминают, что согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки), а распространение заболевания происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.