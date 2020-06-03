ЕР предложила упростить торговые процедуры для фермеров и садоводов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает принять меры по либерализации малоформатной торговли и упростить торговые процедуры для фермеров, садоводов и рыболовов, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"В числе необходимых мер мы предлагаем узаконить деятельность передвижных торговых объектов. Упростить процедуры торговли следует и для любителей-рыболовов. Для этого понадобятся изменения в закон "О любительском рыболовстве", - сказал Турчак в ходе совещания по реализации общенационального плана восстановления экономики в регионах РФ.
Он добавил, что необходимо принять федеральный закон о мобильной торговле и узаконить деятельность передвижных торговых объектов.
"В регионах также требуются комплексные меры: нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках", - заключил Турчак.