ЕР предложила упростить торговые процедуры для фермеров и садоводов

"В числе необходимых мер мы предлагаем узаконить деятельность передвижных торговых объектов. Упростить процедуры торговли следует и для любителей-рыболовов. Для этого понадобятся изменения в закон "О любительском рыболовстве", - сказал Турчак в ходе совещания по реализации общенационального плана восстановления экономики в регионах РФ.