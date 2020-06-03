Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T12:46
https://ria.ru/20200603/1572397968.html
ЕР предложила упростить торговые процедуры для фермеров и садоводов
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081791_0:0:2887:1624_1036x0_80_0_0_ab8254adf8b13f7e5041d1aa854e7add.jpg
РИА Новости

ЕР предложила упростить торговые процедуры для фермеров и садоводов

12:44 03.06.2020 (обновлено: 12:46 03.06.2020)
114
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает принять меры по либерализации малоформатной торговли и упростить торговые процедуры для фермеров, садоводов и рыболовов, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"В числе необходимых мер мы предлагаем узаконить деятельность передвижных торговых объектов. Упростить процедуры торговли следует и для любителей-рыболовов. Для этого понадобятся изменения в закон "О любительском рыболовстве", - сказал Турчак в ходе совещания по реализации общенационального плана восстановления экономики в регионах РФ.
Он добавил, что необходимо принять федеральный закон о мобильной торговле и узаконить деятельность передвижных торговых объектов.
"В регионах также требуются комплексные меры: нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках", - заключил Турчак.
Заготовка рулонов сена
25 мая, 17:09Оренбургская область
Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
901001
Обсудить 1
Единая РоссияАндрей ТурчакЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил увеличить финансирование производства льняных изделий
Коран в руках муфтия
Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
Ампулы с лекарственными препаратами
В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств
Молоток в зале судебных заседаний
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Путин поручил взять в работу все идеи по поддержке российского легпрома
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции
Прокуратура
Ситуацию с оштрафованными больницами в Петербурге проверят
Скриншот видео, где российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем
Пилот прокомментировал инцидент с бомбардировщиком США над Черным морем
Машинный зал тепловой станции
В Верхневолжье построят 10 котельных для объектов соцсферы
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля
Продажа медицинских масок
В кассах и торговых павильонах московского метро снизилась цена масок
Молочная продукция
Экспорт АПК Москвы в первом квартале вырос на 33%
Экскурсионный автобус в Театральном проезде в Москве.
В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
Город Краснодар
На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
Вид на Берлин
Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния