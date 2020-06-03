Вадим Живулин ушел с поста замглавы Минэкономразвития

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.
Живулин с 2011 по 2018 годы был директором департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития. С июля 2018 года - заместитель министра. Награжден благодарностью правительства РФ за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.
Ранее в мае в связи с переходом на другую работу был освобожден от должности замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов. В министерстве он курировал финансовый и закупочный блоки, а также управление делами.