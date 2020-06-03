Вадим Живулин ушел с поста замглавы Минэкономразвития

"Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе.

Живулин с 2011 по 2018 годы был директором департамента оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития. С июля 2018 года - заместитель министра. Награжден благодарностью правительства РФ за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.

Ранее в мае в связи с переходом на другую работу был освобожден от должности замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов. В министерстве он курировал финансовый и закупочный блоки, а также управление делами.