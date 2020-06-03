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2020-06-03T12:39
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Детский омбудсмен Оренбуржья поможет семье вернуть насильно изъятых детей
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РИА Новости

Детский омбудсмен Оренбуржья поможет семье вернуть насильно изъятых детей

12:39 03.06.2020
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
УФА, 3 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова окажет юридическую помощь в возвращении четверых детей, насильно изъятых из многодетной семьи, сообщает аппарат омбудсмена.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей. К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства.
"Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова пообщалась с родителями детей, отобранных 25 мая 2020 года в Домбаровском районе, предложила им необходимую юридическую помощь и содействие в разрешении сложившейся ситуации", - сообщает аппарат детского омбудсмена.
Как отмечается, на прошедшем заседании правительства региона Линькова высказалась в поддержку семьи и призвала принять все необходимые меры по возвращению детей.
"Детский правозащитник отметил, что в настоящее время имеется необходимость пересмотра работы с семьей, в первую очередь, по предупреждению семейного неблагополучия, оказанию всесторонней поддержки и выводу семьи из кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Как отмечает аппарат Линьковой, выводы и решения по данной ситуации будут приниматься по результатам проверок, проводимых профильными ведомствами, надзорными и правоохранительными органами.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
1 июня, 14:39
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
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Денис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьОбщество
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