Пилот прокомментировал инцидент с бомбардировщиком США над Черным морем

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские средства обнаружения засекли американский стратегический бомбардировщик B-1B над Черным морем еще до того, как он приблизился к границе, заявил РИА Новости заслуженный пилот, член общероссийской организации "Офицеры России" Юрий Сытник.
"Мы показали всему миру, что способны увидеть самолеты "стелс", — этого ли добивались американцы? Они даже не подобрались к нашим границам, а мы их уже засекли и наши самолеты их сопроводили, какие же это невидимки?" — сказал он.
Действия США Сытник назвал "бряцаньем оружием", от которого следовало бы воздержаться, чтобы не провоцировать напряженность в Черноморском регионе.
B-1B — модификация бомбардировщика B1, в котором применены технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"). Его максимальная скорость — 1,25 Маха (Мах — скорость звука).
Как сообщало американское издание The Drive, во время полета над Черным морем бомбардировщики B-1B Lancer отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, которые могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота". В российском Минобороны заявили, что системы ПВО зафиксировали самолеты над Черным и Балтийским морями, после чего истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.