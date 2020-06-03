Китай сделал представление Британии из-за заявлений Джонсона по Гонконгу

ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай выразил протест и уже сделал представление британской стороне из-за заявлений премьер-министра Великобритании Бориса Джонса о ситуации вокруг законопроекта о национальной безопасности Гонконга , заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга. По словам британского премьера, разрабатываемый парламентом Китая закон о национальной безопасности Гонконга серьезно "ограничил бы свободу и серьезно ослабил автономию (Гонконга – ред.)". Он отметил, что ожидает от Китая приверженности к международным соглашениям и пообещал, что Великобритания продолжит поднимать данный вопрос на глобальных площадках.

"Решение ВСНП о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг является исключительно внутренним делом Китая, ни у одного иностранного государства нет права в это вмешиваться. Некорректные заявления британской стороны по этому поводу – грубое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест. Мы уже сделали представление британской стороне",- заявил на брифинге Чжао Лицзянь

В Великобритании ранее заявляли, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что после возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая юридической базой Гонконга являются Конституция КНР и Основной закон о Гонконге, а не совместная декларация Китая и Великобритании.

"В китайско-британской совместной декларации нет ни одного слова, ни одного положения о том, что после возвращения Гонконга Великобритания несет какую-то ответственность за Гонконг", - заявил Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат подчеркнул, что после возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР у Великобритании нет никакого суверенитета, административной власти или наблюдательного права по отношению к Гонконгу.