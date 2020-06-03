В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1079

"За сутки заболевание выявлено у восьми человек. Был проведен 1561 тест. В целом в стране инфекция диагностирована у 1079 человек", - говорится в сообщении.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 112965 тестов на COVID-19, вылечились 760 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.