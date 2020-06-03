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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:37
https://ria.ru/20200603/1572397389.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1079
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1079

12:37 03.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 3 июн - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1079, сообщается в среду в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки заболевание выявлено у восьми человек. Был проведен 1561 тест. В целом в стране инфекция диагностирована у 1079 человек", - говорится в сообщении.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 112965 тестов на COVID-19, вылечились 760 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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100003
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