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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:37
https://ria.ru/20200603/1572397355.html
В Армении у ребенка с COVID-19 диагностировали синдром Кавасаки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

В Армении у ребенка с COVID-19 диагностировали синдром Кавасаки

12:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Синдром Кавасаки диагностирован в Армении у четырехлетнего ребенка, у которого до этого был подтвержден коронавирус, сообщил в среду министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки.
"К сожалению, у четырехлетнего ребенка, у которого было диагностировано коронавирусное заболевание, зафиксирован синдром Кавасаки", - написал Торосян в Facebook.
По его словам, учитывая международную статистику, минздрав Армении заранее складировал предназначенные для лечения этой болезни иммуноглобулиновые препараты. "Надеемся, что малыш быстро поправится, его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - отметил министр.
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Синдром Кавасаки (СК) - острое лихорадочное заболевание детского возраста, характеризующееся поражением коронарных и других сосудов с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Причины синдрома Кавасаки неизвестны, но некоторые исследователи предполагают роль вируса или другого возбудителя инфекции. Как правило, синдром Кавасаки развивается у детей в возрасте от двух месяцев до пяти лет, хотя он регистрировался и у подростков.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинздрав АрменииЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)ВОЗЖенева (город)АрменияВ мире
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