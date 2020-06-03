В Армении у ребенка с COVID-19 диагностировали синдром Кавасаки

"К сожалению, у четырехлетнего ребенка, у которого было диагностировано коронавирусное заболевание, зафиксирован синдром Кавасаки", - написал Торосян в Facebook.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.