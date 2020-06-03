Источник сообщил детали переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Страны, заключившие сделку Страны, заключившие сделку ОПЕК+ , обсуждают два варианта продления сокращения добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"На данный момент обсуждаются два варианта: это продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе могут пересмотреть условия. И главный вариант, к которому склоняется большинство, — оставить условия сделки до конца года. Окончательного консенсуса по обоим вариантам нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение о дате нового заседания ОПЕК+ пока не приняли.

Действующие соглашения предусматривают, по сути, вывод на рынок двух миллионов баррелей в сутки на втором этапе. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления действия нынешних уровней ограничения добычи.

Страны ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

За точку отсчета взяли октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — это уровень добычи в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.