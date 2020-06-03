Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-03T13:28
https://ria.ru/20200603/1572397147.html
Источник сообщил детали переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360678_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_b547b7d950f8bd63591a044e5e70a4f3.jpg
РИА Новости

Источник сообщил детали переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

12:35 03.06.2020 (обновлено: 13:28 03.06.2020)
6864
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Страны, заключившие сделку ОПЕК+, обсуждают два варианта продления сокращения добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"На данный момент обсуждаются два варианта: это продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе могут пересмотреть условия. И главный вариант, к которому склоняется большинство, — оставить условия сделки до конца года. Окончательного консенсуса по обоим вариантам нет", — сказал собеседник агентства.

Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
1 июня, 18:59Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин и Трамп обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+
Он уточнил, что решение о дате нового заседания ОПЕК+ пока не приняли.
Действующие соглашения предусматривают, по сути, вывод на рынок двух миллионов баррелей в сутки на втором этапе. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления действия нынешних уровней ограничения добычи.
Страны ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
За точку отсчета взяли октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — это уровень добычи в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 9-10 июня, но может состояться раньше — 4 июня.
Флаг ОПЕК на здании штаб-квартиры
26 мая, 13:55
В Кремле оценили эффективность сделки ОПЕК+
3744047
Обсудить 4
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКЭкономика
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Нефтяная качалка
Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
Акция Выбор Донбасса в Донецке
В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Электронное табло с символикой евро в Москве
Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Протестующие в Нью-Йорке
Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния