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Культура
2020-06-03T12:39
https://ria.ru/20200603/1572397110.html
Минкультуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой возобновить киносъемки
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РИА Новости

Минкультуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой возобновить киносъемки

12:35 03.06.2020 (обновлено: 12:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовСъемки фильма
Съемки фильма
© РИА Новости / Антон Денисов
Съемки фильма. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Министерство культуры РФ направило обращение в мэрию Москвы с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Министр культуры Ольга Любимова ранее провела рабочее совещание с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями в формате видеоконференцсвязи.
"Глава Минкультуры России рассказала о профилактических мерах и санитарно-эпидемиологических требованиях безопасности при начале работы организаций кинотеатрального показа, а также возобновлении киносъемочной деятельности. Кинопроизводители выразили надежду на скорейшее начало съемочного процесса. Учитывая итоги совещания, Минкультуры России подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице", - говорится в сообщении.
Министр отметила, что в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний. "Чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки", – пояснила Любимова.
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В ходе мероприятия представители киноотрасли также обсудили перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации, и Любимова подчеркнула важность взаимодействия всех заинтересованных сторон. "Без совместной работы неправильно планировать кинотеатральные показы. Мы понимаем, что сейчас есть важнейшая задача – решить проблему с датами выхода как российских, так и зарубежных фильмов", – сказала министр.
Ранее Минкультуры собрало информацию от субъектов РФ о возможных сроках возобновления киносъемок на их территориях. Даты начала съемочного процесса в тех или иных регионах будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения будут приниматься высшим исполнительным органом власти субъекта. Готовность принять съемочные группы с июня уже подтвердили Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Москва
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