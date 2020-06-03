Минкультуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой возобновить киносъемки

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Министерство культуры РФ направило обращение в мэрию Министерство культуры РФ направило обращение в мэрию Москвы с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Министр культуры Ольга Любимова ранее провела рабочее совещание с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями в формате видеоконференцсвязи.

"Глава Минкультуры России рассказала о профилактических мерах и санитарно-эпидемиологических требованиях безопасности при начале работы организаций кинотеатрального показа, а также возобновлении киносъемочной деятельности. Кинопроизводители выразили надежду на скорейшее начало съемочного процесса. Учитывая итоги совещания, Минкультуры России подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний. "Чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки", – пояснила Любимова.

В ходе мероприятия представители киноотрасли также обсудили перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации, и Любимова подчеркнула важность взаимодействия всех заинтересованных сторон. "Без совместной работы неправильно планировать кинотеатральные показы. Мы понимаем, что сейчас есть важнейшая задача – решить проблему с датами выхода как российских, так и зарубежных фильмов", – сказала министр.