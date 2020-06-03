"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей

"Вероятно, клещ Павловского занесся сюда с птицами. К тому же в 1960-е и 1970-е рядом с Академгородком и на его территории проводились противоклещевые обработки. Может быть, тогда таежного клеща вывели и, пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского, а затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание", — считает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН Нина Тикунова.