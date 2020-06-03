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2020-06-03T13:47
https://ria.ru/20200603/1572396849.html
"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей
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РИА Новости

"Особо опасен": в Сибири нашли новый вид клещей

12:33 03.06.2020 (обновлено: 13:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские ученые выявили новый вид клещей, сообщается в журнале Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Новый вид представляет собой гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Ученые предполагают, что он образовался в результате сосуществования двух видов на одной территории, например в Приморском крае. Впрочем, такие гибриды чаще встречаются в Новосибирской области.

"Вероятно, клещ Павловского занесся сюда с птицами. К тому же в 1960-е и 1970-е рядом с Академгородком и на его территории проводились противоклещевые обработки. Может быть, тогда таежного клеща вывели и, пока эта ниша была пуста, появились клещи Павловского, а затем через какое-то время таежного клеща стало столько же, сколько до обработки, и произошло скрещивание", — считает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН Нина Тикунова.

Она заметила, что таежным клещам для питания и вывода потомства нужно много крови, поэтому они, как правило, присасываются к лосям, оленям или медведям — животным, не обитающим рядом с человеком. Клещ Павловского же приспособлен для жизни рядом с людьми: самки этого вида кормятся за счет мелких млекопитающих — ежей, птиц или бурундуков, которые обитают в лесопарковых зонах. Встреча видов, скорее всегда, произошла на одном животном, живущим на такой территории.
По словам Тикуновой, гибрид может выживать в условиях, подходящих обоим видам, и переносит все "родительские" болезни — вирус клещевого энцефалита, боррелии, риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии, которые поражают собак.
Ученые отмечают, что пик активности клещей приходится на май-июнь, и рекомендуют по возможности не ходить в лес в это время.
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Земля - РИА НаукаРоссийская академия наукНовосибирская областьПриморский край
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