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Папа Римский осудил расизм и связанное с ним насилие
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РИА Новости

Папа Римский осудил расизм и связанное с ним насилие

12:32 03.06.2020
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 3 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск заявил, что с беспокойством следит за общественными беспорядками в США и осуждает как проявления расизма, так и "саморазрушительное насилие".
"Мы не можем проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение", - заявил он в ходе аудиенции в Апостольском дворце. Трансляцию из папской библиотеки осуществлял информационный портал Святого престола Vatican News.
"В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь", - сказал понтифик.
Обращаясь к верующим из США, он заявил, что "с большим беспокойством следит за горестными общественными беспорядками, которые последовали за трагической гибелью Джорджа Флойда".
По словам понтифика, он молится за Флойда и "всех, кто утратил жизни из-за расизма".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Вчера, 06:13
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПапа РимскийСШАВ мире
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