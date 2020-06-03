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Туризм
2020-06-03T12:33
https://ria.ru/20200603/1572395716.html
Названы лучшие города России и СНГ для велосипедистов
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РИА Новости

Названы лучшие города России и СНГ для велосипедистов

12:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновХрам святителя Николая в Заяицком
Храм святителя Николая в Заяицком
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Москва и Минск вошли в тройку наиболее лояльных к велосипедистам городов России и СНГ, сообщает ТурСтат.
Туристический портал представил рейтинг лучших городов России и СНГ для использования этого экологичного транспорта. Список составлен по результатам исследования длины специальных дорожек, полос и маршрутов, а также числа прокатных велосипедов на станциях.
Рейтинг подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года.
В первую десятку городов России и СНГ вошли Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калиниград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.
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