Названы лучшие города России и СНГ для велосипедистов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Москва и Минск вошли в тройку наиболее лояльных к велосипедистам городов России и СНГ, сообщает ТурСтат.

Туристический портал представил рейтинг лучших городов России и СНГ для использования этого экологичного транспорта. Список составлен по результатам исследования длины специальных дорожек, полос и маршрутов, а также числа прокатных велосипедов на станциях.

Рейтинг подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года.