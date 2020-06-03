Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства не будет

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства республики не будет.

Ранее Лукашенко сообщил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавляет Сергей Румас . При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях. Предложения по новому составу правительства уже внесены на рассмотрение белорусского лидера, они обсуждаются в среду в ходе совещания у Лукашенко.

"Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии

Белорусский лидер заметил, что еще где-то полгода назад приступил к формированию будущего правительства. Президент напомнил, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы. "Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства", - сказал Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии нового коронавируса. "Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента", - сказал президент.

По его словам, "да и необходимости такой нет". "Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что тех, "кто сегодня с такими объемами (работы - ред.) в этот кризисный период не может справиться, конечно, надо заменить и направить на другую работу".