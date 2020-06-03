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2020-06-03T12:30
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Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства не будет
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства не будет

12:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства республики не будет.
Ранее Лукашенко сообщил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавляет Сергей Румас. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство ныне действующих членов Совмина останутся на своих должностях. Предложения по новому составу правительства уже внесены на рассмотрение белорусского лидера, они обсуждаются в среду в ходе совещания у Лукашенко.
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"Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Белорусский лидер заметил, что еще где-то полгода назад приступил к формированию будущего правительства. Президент напомнил, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы. "Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии нового коронавируса. "Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента", - сказал президент.
По его словам, "да и необходимости такой нет". "Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что тех, "кто сегодня с такими объемами (работы - ред.) в этот кризисный период не может справиться, конечно, надо заменить и направить на другую работу".
Лукашенко также попросил участников совещания высказать свою точку зрения как в целом по правительству, так и по конкретным кандидатурам. На мероприятие были приглашены председатель верхней палаты парламента (Совета республики) Наталья Кочанова, председатель нижней палаты парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
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