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Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня
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РИА Новости

Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня

12:31 03.06.2020 (обновлено: 12:35 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Выборы президента Польши пройдут 28 июня, сообщила о своем решении спикер нижней палаты парламента страны (сейма) Эльжбета Витек.
Согласно конституции Польши именно спикер сейма назначает дату проведения выборов президента.
"Назначаю выборы президента Польши. Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня", - сказала Витек.
По ее словам, в ближайшее время соответствующее распоряжение будет официально опубликовано.
Спикер сейма напомнила, что если первый тур выборов не выявит кандидата – никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет ровно через две недели.
Она пожелала, чтобы "избирательная кампания была честной".
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Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.
При этом власти страны находятся в цейтноте, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Анджея Дуды. Для того, чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.
Это значит, что претенденты на президентское кресло получат крайне мало времени на сбор необходимых 100 тысяч подписей и агитацию. При чем недавно принятый парламентом закон предусматривает, что кандидаты, зарегистрированные на несостоявшихся 10 мая выборах, останутся таковыми на новых выборах. Те же, кто захочет присоединиться к избирательной кампании, вынуждены будут проходить все процедуры в сжатые сроки. Это касается, в частности, претендента от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, так как оппозиция несколько недель назад решила сменить своего кандидата, которым ранее была Малгожата Кидава-Блоньская.
Пока на пост президента претендуют 10 человек, в том числе действующий глава государства Дуда.
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Малгожата Кидава-БлоньскаРафал ТшасковскиАнджей ДудаСогласиеПраво и справедливостьПольшаВ мире
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