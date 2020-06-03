"Аэрофлот" разрешил бесплатно переоформить купленные в июне билеты

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса разрешила пассажирам бесплатно переоформлять купленные со 2 по 30 июня билеты на перелеты по РФ, сообщили в пресс-службе компании.
"Аэрофлот" отменяет сбор за переоформление приобретенных в период со 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что внесение таких изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее чем за два дня до вылета.
Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или по телефону в контакт-центр "Аэрофлота".