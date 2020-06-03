"Аэрофлот" разрешил бесплатно переоформить купленные в июне билеты

"Аэрофлот" отменяет сбор за переоформление приобретенных в период со 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что внесение таких изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее чем за два дня до вылета.