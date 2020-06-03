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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:27
https://ria.ru/20200603/1572394982.html
На Ямале пациент с коронавирусом умер после месяца на ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

На Ямале пациент с коронавирусом умер после месяца на ИВЛ

12:27 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пациент с коронавирусом скончался в Ямало-Ненецком автономном округе, мужчина провел на искусственной вентиляции легких почти месяц, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"К сожалению, на сегодня в округе зарегистрирован еще один летальный исход заболевания. В Новом Уренгое скончался мужчина 52 лет, который долгое время находился в стационаре городской больницы с двусторонней внебольничной пневмонией, - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.
По ее словам, мужчина заболел в конце апреля, на пятый день при ухудшении состояния обратился за медицинской помощью, его госпитализировали с тяжелым течением внебольничной пневмонии.
"Через сутки был переведен на искусственную вентиляцию легких. В стационаре у больного выявлены сопутствующие заболевания - сахарный диабет, кардиологическая патология. Почти месяц он провел на ИВЛ, за его здоровье усердно боролись доктора, но организм не выдержал", - добавила Бучкова.
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Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 11.
Ситуацию с распространением коронавируса в Новом Уренгое Бучкова ранее назвала напряженной. За минувшие сутки 11 из 13 новых случаев COVID-19 в регионе пришлись на этот город, всего же заразились 472 жителя Нового Уренгоя, еще около 640 случаев выявлено среди рабочих предприятий, расположенных в районе города.
В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2479 человек, половина из них уже выздоровела. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлили до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалНовый УренгойОбщество
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