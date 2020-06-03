На Ямале пациент с коронавирусом умер после месяца на ИВЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцатый пациент с коронавирусом скончался в Одиннадцатый пациент с коронавирусом скончался в Ямало-Ненецком автономном округе , мужчина провел на искусственной вентиляции легких почти месяц, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

"К сожалению, на сегодня в округе зарегистрирован еще один летальный исход заболевания. В Новом Уренгое скончался мужчина 52 лет, который долгое время находился в стационаре городской больницы с двусторонней внебольничной пневмонией, - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.

По ее словам, мужчина заболел в конце апреля, на пятый день при ухудшении состояния обратился за медицинской помощью, его госпитализировали с тяжелым течением внебольничной пневмонии.

"Через сутки был переведен на искусственную вентиляцию легких. В стационаре у больного выявлены сопутствующие заболевания - сахарный диабет, кардиологическая патология. Почти месяц он провел на ИВЛ, за его здоровье усердно боролись доктора, но организм не выдержал", - добавила Бучкова.

Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 11.

Ситуацию с распространением коронавируса в Новом Уренгое Бучкова ранее назвала напряженной. За минувшие сутки 11 из 13 новых случаев COVID-19 в регионе пришлись на этот город, всего же заразились 472 жителя Нового Уренгоя, еще около 640 случаев выявлено среди рабочих предприятий, расположенных в районе города.

В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2479 человек, половина из них уже выздоровела. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлили до 14 июня.