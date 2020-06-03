Ивановская полиция возбудила дело из-за видео с убийством собаки

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видео с убийством собаки, в котором участвовали три человека, следователи намерены задержать главного фигуранта, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Владислав Радостин.
Видео с повешением собаки появилось ранее в соцсетях. Инцидент произошел в помещении, похожем на сарай, при участии двух молодых людей. За кадром слышен голос девушки, очевидно, снимающей происходящее.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными с применением садистских методов и публичной демонстрацией в сети интернет. Подозреваемым по делу является житель Приволжска, но, поскольку он работает в другом регионе, на его поиски сегодня выехали сотрудники уголовного розыска, чтобы задержать и доставить по месту следствия, чтобы задержать в рамках расследования", - рассказал Радостин.
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По его словам, фигуранту около 19 лет. Еще два участника произошедшего – несовершеннолетние. С ними работают следователи совместно со специалистами подразделения по делам несовершеннолетних.
"Погибший пес принадлежал одному из участников, это домашняя собака по кличке Стеша. По одной из версий, собаку убили потому, что она якобы болела лишаем, и таким образом они решили от нее избавиться. Но мотив выясняется", - отметил Радостин.
Официальный представитель прокуратуры Ивановской области Валентина Кручинина рассказала РИА Новости, что Приволжская прокуратура сочла законным возбуждение полицией уголовного дела, расследование находится на контроле надзорного ведомства.