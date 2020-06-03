Ивановская полиция возбудила дело из-за видео с убийством собаки

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными с применением садистских методов и публичной демонстрацией в сети интернет. Подозреваемым по делу является житель Приволжска, но, поскольку он работает в другом регионе, на его поиски сегодня выехали сотрудники уголовного розыска, чтобы задержать и доставить по месту следствия, чтобы задержать в рамках расследования", - рассказал Радостин.