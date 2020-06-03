Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-06-03T16:01
https://ria.ru/20200603/1572394790.html
В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/08/1563690858_0:159:3077:1890_1036x0_80_0_0_93aa37b4048064d58854d66da6627ede.jpg
РИА Новости

В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов

12:24 03.06.2020 (обновлено: 16:01 03.06.2020)
3667
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБиолог работает в боксе биологической безопасности
Биолог работает в боксе биологической безопасности
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Биолог работает в боксе биологической безопасности. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета вместе со специалистами научного центра "Вектор" впервые выявили в Томской области редкий и малоизученный хантавирус Аltai, говорится в сообщении ТГУ.
В вузе пояснили, что переносчиком опасного заболевания оказалась бурозубка — один из видов землероек. Хантавирусы чреваты развитием геморрагической лихорадки. В 2019 году вспышка этой инфекции произошла в Самарской области, где заболело полторы тысячи человек.
Ученый работает с микроскопом
25 марта, 12:42
Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса
Как следует из сообщения, хантавирус Altai обнаружили в биоматериале, собранном в прошлом году.
"Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей, поэтому в 2019 году мы начали прицельно исследовать насекомоядных на наличие у них хантавирусов", — привели в пресс-службе слова сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия Александра Жигалина.
По словам ученого, этот материал позволит выделить геном вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное — поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
26 марта, 18:16
Эксперт рассказал об особенностях хантавируса из Китая
В ТГУ также пояснили, что инфицирование хантавирусами происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом. В группы риска включают дачников, владельцев частных домов, сборщиков дикоросов, рыбаков, охотников и туристов, однако люди становятся уязвимы везде, где есть несанкционированные свалки мусора.
"Долгие годы ведущую роль в распространении хантавирусов играли грызуны: полевки, мыши, крысы и так далее. Однако в ходе исследований, проведенных биологами ТГУ, было установлено, что землеройки могут вносить значительный вклад в поддержание очага хантавирусных инфекций. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50 процентов этих насекомоядных", — говорится в сообщении. При этом землеройки так же широко распространены, как и грызуны.
В новом полевом сезоне биологи ТГУ продолжат исследование потенциальных переносчиков хантавирусов, чтобы предупредить возможные массовые заболевания людей. Как отмечают ученые, в последнее время количество землероек заметно увеличилось, чему способствовала теплая зима.
Человек наносит антисептик на руки
26 марта, 02:24Распространение нового коронавируса
Эксперт сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом
206814
Обсудить 1
РИА НаукаЕвразияОткрытия - РИА НаукаСамарская областьТомская область
Рекомендуем
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт объяснил, почему Маск поступил не по-русски с Crew Dragon
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Еркутинский кратер
Ученые разгадали загадку ямальских кратеров
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
Откровения отшельницы, которая провела в тайге 20 лет
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Минздраве рассказали, для кого обязателен тест на COVID-19
Социальная сеть Instagram
Instagram запустил в России новую функцию
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния