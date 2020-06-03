В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов

НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета вместе со специалистами научного центра "Вектор" впервые выявили в Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета вместе со специалистами научного центра "Вектор" впервые выявили в Томской области редкий и малоизученный хантавирус Аltai, говорится в сообщении ТГУ.

В вузе пояснили, что переносчиком опасного заболевания оказалась бурозубка — один из видов землероек. Хантавирусы чреваты развитием геморрагической лихорадки. В 2019 году вспышка этой инфекции произошла в Самарской области , где заболело полторы тысячи человек.

Как следует из сообщения, хантавирус Altai обнаружили в биоматериале, собранном в прошлом году.

"Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей, поэтому в 2019 году мы начали прицельно исследовать насекомоядных на наличие у них хантавирусов", — привели в пресс-службе слова сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия Александра Жигалина.

По словам ученого, этот материал позволит выделить геном вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное — поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.

В ТГУ также пояснили, что инфицирование хантавирусами происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом. В группы риска включают дачников, владельцев частных домов, сборщиков дикоросов, рыбаков, охотников и туристов, однако люди становятся уязвимы везде, где есть несанкционированные свалки мусора.

"Долгие годы ведущую роль в распространении хантавирусов играли грызуны: полевки, мыши, крысы и так далее. Однако в ходе исследований, проведенных биологами ТГУ, было установлено, что землеройки могут вносить значительный вклад в поддержание очага хантавирусных инфекций. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50 процентов этих насекомоядных", — говорится в сообщении. При этом землеройки так же широко распространены, как и грызуны.