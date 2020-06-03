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Instagram запустил в России новую функцию
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РИА Новости

Instagram запустил в России новую функцию

12:24 03.06.2020 (обновлено: 13:38 03.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
"Instagram выпускает в России стикер для cторис "Заказ еды" и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении <…> или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от", — говорится в сообщении.
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Чтобы заказать еду, пользователи Instagram должны нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в сторис. После этого они автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ, тем самым поддержав местный бизнес. Кроме того, пользователи смогут делиться сторис компаний с новым стикером.
В Instagram отметили, что эти новые функции — часть инициатив по поддержке малого бизнеса, они призваны помочь ресторанному и продовольственному бизнесу.
"Малый бизнес и рестораны являются важной частью сообщества Instagram, и сегодня, во время кризиса COVID-19, они сталкиваются с большими сложностями. Для многих компаний сейчас важна любая покупка", — говорится в сообщении.
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РоссияInstagramОбщество
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