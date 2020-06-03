Instagram запустил в России новую функцию

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Соцсеть Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

"Instagram выпускает в России стикер для cторис "Заказ еды" и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении <…> или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от", — говорится в сообщении.

Чтобы заказать еду, пользователи Instagram должны нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в сторис. После этого они автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ, тем самым поддержав местный бизнес. Кроме того, пользователи смогут делиться сторис компаний с новым стикером.

В Instagram отметили, что эти новые функции — часть инициатив по поддержке малого бизнеса, они призваны помочь ресторанному и продовольственному бизнесу.