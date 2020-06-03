В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1684

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1684, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1260 человек, 71 человек умер.

За вторник в республике провели 5387 тестов на коронавирус, за все время – 315112.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.