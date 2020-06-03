Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:24
https://ria.ru/20200603/1572394714.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1684
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1684

12:24 03.06.2020
114
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1684, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1260 человек, 71 человек умер.
За вторник в республике провели 5387 тестов на коронавирус, за все время – 315112.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1079
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1682
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве. 3 июня 2020
Вице-премьер ПНС Ливии прибыл в Москву на переговоры
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
В Болгарии отменят ограничения по коронавирусу
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1880
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 972
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
На Ямале пациент с коронавирусом умер после месяца на ИВЛ
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 669
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 893
Эмблема на форме сотрудника полиции
Ивановская полиция возбудила дело из-за видео с убийством собаки
Тест на коронавирус
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния