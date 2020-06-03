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2020-06-03T12:23
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Эксперт спрогнозировал исход президентских выборов в Белоруссии
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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал исход президентских выборов в Белоруссии

12:23 03.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет высокие шансы победы на грядущих президентских выборах, но оппозиция будет оспаривать такой результат, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
В настоящее время в Белоруссии проходит президентская кампания, выборы назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Накануне первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
"Я думаю, что, несмотря ни на что, шансы Лукашенко на данный момент выглядят предпочтительными, потому что все-таки в его руках и силовой аппарат, и избирательная комиссия. Более того, в условиях пандемии подсчёт голосов будет производиться без наблюдателей. Поэтому я думаю, что у Лукашенко хорошие шансы получить высокий результат на выборах", - сказал Минченко РИА Новости.
По его мнению, "оппозиция уже сейчас даёт понять, что она этот результат признавать не будет, и, видимо, угрожает власти выводом людей на улицы". "Видимо, будет попытка повторить события 2010 года, причём в отличие от тех событий, которые были локализованы в Минске, в этот раз они попытаются организовать серию "мини-майданчиков" по стране", - считает он.
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Эксперт отметил, что сейчас нет достоверных социологических данных по президентской кампании в Белоруссии. "По ряду косвенных факторов мы можем судить, что протестная активность в этом году выше, чем в ходе предыдущих президентских выборов, и самое главное то, что она сместилась, то есть помимо протестных акций в Минске, есть протесты и в регионах", - сказал он.
Минченко связал рост уровня протестов со сложной экономической ситуацией и идеологической дезориентацией традиционного избирателя Лукашенко. "Если раньше Лукашенко позиционировал себя как единственный пророссийский кандидат, то сейчас он ведёт кампанию на жёсткой критике в адрес России, обвиняет своих оппонентов в том, что они являются рукой Москвы, и это, конечно, дезориентирует пророссийского избирателя", - сказал эксперт. Он также отметил слабое присутствие Лукашенко в соцсетях, на которых сосредоточено внимание молодёжи.
"Мы также видим, что впервые за долгое время среди кандидатов оказались люди, которые совсем недавно были столпами режима, такие как (экс-председатель правления Белгазпромбанка - ред.) Виктор Бабарико и (экс-глава Парка высоких технологий - ред.) Валерий Цепкало, что говорит о наличии в белорусских элитах раскола", - полагает он.
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Евгений МинченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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