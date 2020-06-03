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Религия и мировоззрение
2020-06-03T22:46
https://ria.ru/20200603/1572394557.html
Клирик Сердобской епархии умер от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Клирик Сердобской епархии умер от коронавируса

12:22 03.06.2020 (обновлено: 22:46 03.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в среду в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"3 июня 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии", - говорится в сообщении.
Сердобская епархия входит в состав Пензенской митрополии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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