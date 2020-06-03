Клирик Сердобской епархии умер от коронавируса

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Клирик Сердобской епархии протоиерей Валерий Волков скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в среду в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"3 июня 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии", - говорится в сообщении.
Сердобская епархия входит в состав Пензенской митрополии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.