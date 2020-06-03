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2020-06-03T12:20
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Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле
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РИА Новости

Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле

12:20 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Неизвестные застрелили жителя ингушского селения Экажево в его автомобиле, это второе подобное убийство в республике на этой неделе, сообщает региональное МВД.
"Вечером во вторник поступило сообщение о перестрелке на улице Афганской села Экажево. Выехавшие на место сотрудники районного отдела обнаружили в легковой машине со следами пулевых пробоин труп местного жителя", - говорится в сообщении. На месте найдены пули и гильзы от стрелкового оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Проверяются различные версии случившегося", - отмечает МВД.
Сотрудник полиции
15 марта, 17:44
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Это уже второе за последние несколько дней подобное убийство в Назрановском районе республики. Ранее сообщалось, что утром 1 июня у села Яндаре на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по местному жителю, находившемуся за рулем легкового автомобиля. От полученных ран потерпевший скончался. Отмечалось, что мотивом совершения преступления может являться кровная месть со стороны представителей религиозной секты.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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