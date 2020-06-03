Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле

"Вечером во вторник поступило сообщение о перестрелке на улице Афганской села Экажево. Выехавшие на место сотрудники районного отдела обнаружили в легковой машине со следами пулевых пробоин труп местного жителя", - говорится в сообщении. На месте найдены пули и гильзы от стрелкового оружия.