В Москве приостановили движение на Филевской линии метро

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Движение поездов на Филевской линии метро Москвы временно отсутствует между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" из-за дерева на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На Филевской линии временно нет движения поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" — на пути упало дерево", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что угрозы пассажирам нет, через 15-20 минут движение восстановится. Для проезда можно воспользоваться Арбатско-Покровской линией.