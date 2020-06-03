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В Москве приостановили движение на Филевской линии метро
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РИА Новости

В Москве приостановили движение на Филевской линии метро

12:18 03.06.2020 (обновлено: 12:33 03.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Движение поездов на Филевской линии метро Москвы временно отсутствует между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" из-за дерева на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Филевской линии временно нет движения поездов между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" — на пути упало дерево", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что угрозы пассажирам нет, через 15-20 минут движение восстановится. Для проезда можно воспользоваться Арбатско-Покровской линией.
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