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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:18
https://ria.ru/20200603/1572394293.html
Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
https://cdn24.img.ria.ru/images/155069/47/1550694716_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_c866b0790ed7fee02b493363536c5c2f.jpg
РИА Новости

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону

12:18 03.06.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцБерлин
Берлин
© Sputnik / Асатур Есаянц
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и в Великобританию, заявил на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Ограничения на поездки в страны ЕС, государства, ассоциированные в Шенгенской зоне, и в Великобританию будут сняты и заменены индивидуальными рекомендациями при условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, включая Норвегию, с которой ограничения на въезд будут продлены, и Испанию, где в ходе парламентских слушаний сегодня будет обсуждаться продление запрета на въезд до 21 июня", - сказал Маас.
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По словам министра, это решение сопровождалось интенсивными обсуждениями с европейскими партнерами, в настоящее время в ЕС "удалось во многих местах взять под контроль распространение коронавируса, это позитивное развитие повлияло на решение" правительства Германии.
Он добавил, что рекомендации, которые МИД ФРГ будет ежедневно обновлять для поездок в обозначенные страны, "не являются запретом на въезд". В частности, в ведомстве намерены пока не рекомендовать поездки в Великобританию до тех пор, пока там не будет отменен 14-дневный карантин для всех въезжающих.
"Мы не должны спровоцировать вторую волну заболеваний в связи с распространением туризма в Германии или еще где-либо. Речь идет о личной ответственности каждого", - добавил он, подчеркнув, что ограничения на поездки могут быть возвращены при условии сохранения высоких темпов распространения COVID в конкретном регионе, в частности, при увеличении роста заболеваемости свыше 50 человек на сто тысяч гаселения в течение недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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