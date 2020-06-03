Минтруд проанализирует итоги антикризисных мер поддержки

"Мы сейчас будем анализировать итоги тех мер поддержки, которые были осуществлены в рамках антикризисных мероприятий. И, в частности, у нас было принято очень много решений временных, которые мы сейчас уже ощущаем потребность и необходимость перевода их в постоянный режим... Я говорю комплексно, что нам необходимо проанализировать и с учетом опыта, который был сформирован в рамках временных решений, сформировать ту повестку, предложения на закрепление их на постоянной основе", - сказал Котяков на заседании Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ.