Американские СМИ назвали полет B-1B проблемой для российского флота

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отправка американских бомбардировщиков B-1B Lancer в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России, пишет The Drive.
Ранее B-1B отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.
"Потерянная боевая единица"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал профанацией попытку демонстрации угрозы России.
"Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят. И посмотрим правде в глаза - бомбардировщик, к которому приблизились наши истребители, может считать себя потерянным как боевая единица", - сказал он.
"Проблемы в умах"
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что в случае реальной угрозы Черноморскому флоту B-1B Lancer нейтрализуют современными средствами российской ПВО.
По его словам, бомбардировщики являются легкой целью для С-400.
"Проблемы есть не у российского флота, а в умах американских журналистов", - сказал Коротченко.
По словам эксперта, российские боевые корабли, выпускаемые в последние годы, оснащаются зенитно-ракетным комплексом "Полимент-редут", который по своим тактико-техническим характеристикам аналогичен системам наземного базирования С-350 "Витязь" и способен перехватить любые атакующие цели, включая противокорабельные ракеты.