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2020-06-03T12:15
https://ria.ru/20200603/1572394144.html
Американские СМИ назвали полет B-1B проблемой для российского флота
https://cdn24.img.ria.ru/images/154806/69/1548066908_0:116:3276:1959_1036x0_80_0_0_9a793340e7fd3d74b8d9fc77c01e5e19.jpg
РИА Новости

Американские СМИ назвали полет B-1B проблемой для российского флота

12:15 03.06.2020
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© Staff Sgt. Colton ElliottБобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
© Staff Sgt. Colton Elliott
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отправка американских бомбардировщиков B-1B Lancer в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России, пишет The Drive.
Ранее B-1B отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.
Во время полета над Черным морем их сопровождали истребители нескольких стран, включая ВВС Украины и российские Су-27П и Су-30СМ.

"Потерянная боевая единица"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал профанацией попытку демонстрации угрозы России.
"Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят. И посмотрим правде в глаза - бомбардировщик, к которому приблизились наши истребители, может считать себя потерянным как боевая единица", - сказал он.
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"Проблемы в умах"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что в случае реальной угрозы Черноморскому флоту B-1B Lancer нейтрализуют современными средствами российской ПВО.
По его словам, бомбардировщики являются легкой целью для С-400.
"Проблемы есть не у российского флота, а в умах американских журналистов", - сказал Коротченко.
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По словам эксперта, российские боевые корабли, выпускаемые в последние годы, оснащаются зенитно-ракетным комплексом "Полимент-редут", который по своим тактико-техническим характеристикам аналогичен системам наземного базирования С-350 "Витязь" и способен перехватить любые атакующие цели, включая противокорабельные ракеты.
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Су-30СМРуслан БальбекИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»Су-27Безопасность
Популярные комментарии
Такая себе проблема в мирное время. А вот в состоянии войны B-1B Lancer аннигилировались бы с экранов радаров ещё за пару тысяч километров от границы.
3 июня, 13:09
Jora J
1910001
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