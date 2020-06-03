В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Третьего июня 2020 года примерно в 9.00 на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги, мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением "Фрязино - Москва". Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
17 мая, 11:16В Москве поезд насмерть сбил мужчину
Согласно сообщению, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Уточняется, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Ивантеевке Московской области.
Кроме того, на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщается, что ход и результаты расследования взяты ведомством на особый контроль.
29 января, 07:52В Югре мужчина попал под поезд на станции, провожая родственника