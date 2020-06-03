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2020-06-03T14:23
https://ria.ru/20200603/1572394084.html
В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд
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РИА Новости

В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд

12:14 03.06.2020 (обновлено: 14:23 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Третьего июня 2020 года примерно в 9.00 на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги, мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением "Фрязино - Москва". Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Уточняется, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Ивантеевке Московской области.
Кроме того, на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщается, что ход и результаты расследования взяты ведомством на особый контроль.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаПроисшествия
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