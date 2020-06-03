В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд

"Третьего июня 2020 года примерно в 9.00 на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги, мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением "Фрязино - Москва". Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.